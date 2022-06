Täter drang in der Nacht ein : Einbrecher stiehlt in Vereinsheim Geld aus einer Kassette

Hünxe Betreiber des Vereinsheimes entdeckte morgens, dass er in der Nacht unliebsamen Besucht gehabt hatte.

Der Inhaber eines Vereinsheimes an der Straße An den Höfen rief am Mittwochmorgen die Polizei. Als er gegen 9 Uhr das Lokal betreten hatte, stellte er fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang verschafft und Geld aus einer Geldkassette gestohlen hatten. Da der Raum über eine Kamera verfügt, konnten Polizeibeamte feststellen, dass ein unbekannter Mann am Mittwoch gegen 0.25 Uhr den Raum betrat und Geld aus der Kassette stahl. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug einen Mundschutz und einen Kapuzenpullover der Marke Adidas. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen und trug darunter noch eine Cappy. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.