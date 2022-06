Fahndung : Hemd aus einem Schaufenster gestohlen

Goch Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der im Februar ein Hemd aus der Auslage im Eingangsbereich eines Modegeschäfts an der Voßstraße gestohlen hatte.

(RP) Die Polizei teilt mit, dass ein unbekannter Täter bereits am 26. Februar 2022 ein Hemd aus der Auslage im Eingangsbereich eines Modegeschäfts an der Voßstraße gestohlen hatte. Ein Zeuge verfolgte den Mann und konnte ihn stellen. Der Unbekannte wehrte sich jedoch und trat den Zeugen. Dann flüchtete der Mann und warf das Hemd weg. Mit Fotos des Unbekannten wendet sich die Polizei nun – nach einem Beschluss der Staatsanwaltschaft – an die Öffentlichkeit. Der Täter ist schlank, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat lichte, dunkle Haare, die er seitlich gescheitelt trägt. Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle.