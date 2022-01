Neue Fakten zum jüngsten Umwelt-Vorfall : Silage-Sickersaft kam aus Rüben – 350 Meter Mommbach verschmutzt

Voerde Es gibt neue Fakten im jüngsten Fall von Gewässerverunreinigung im Naturschutzgebiet. Der Kreis Wesel beschreibt, was bei der Silage-Lagerung falsch gemacht wurde und welchen Weg die Flüssigkeit genommen hat.

„Aus der Rübenmiete trat Silage-Sickersaft aus und floss dem Gefälle folgend über die befestigte Hoffläche, sodann über unbefestigte Fläche in die angrenzende Weide in Richtung eines Bahnseitengrabens und von dort aus in den Mommbach.“ Die Örtlichkeit entsprach nach Angaben des Kreises nicht den rechtlichen Vorgaben über Beschaffenheit und Betrieb solcher Anlagen. „Die Platte muss dauerhaft dicht sein und der anfallende Silage-Sickersaft und das verunreinigte Niederschlagswasser sind vollständig aufzufangen und in dafür vorgesehene Behälter zu leiten.“