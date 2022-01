Impfen in Kamp-Lintfort : Ratssaal wird Impfzentrum für einen Tag

Allgemeinmediziner Karl-Heinz Hartmann und Bürgermeister Christoph Landscheidt besprechen die Aktion im Ratssaal. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Im Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisiert Allgemeinmediziner Karl-Heinz Hartmann mit seinem Praxisteam für Samstag eine Impfaktion. Ort: Der Sitzungssaal 1 im Rathaus. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Karl-Heinz Hartmann bringt am Samstag sein komplettes Praxisteam mit ins Rathaus: Von 10 bis 15 Uhr impft der Allgemeinmediziner, der seit 1992 in der Kloster- und Hochschulstadt praktiziert, alle willigen Kamp-Lintforter im Sitzungssaal 1. Es stehen an diesem Tag insgesamt 350 mRNA-Impfdosen zur Verfügung. Karl-Heinz Hartmann impft in seiner Praxis an der Friedrichstraße seit Juni. 500 bis 600 Personen habe er seither geimpft, schätzt Hartmann. Die Nachfrage der Patienten ist groß, die Warteliste entsprechend lang.

„Wir bekommen oft aber nur wenige Portionen zugeteilt“, berichtet der Arzt am Donnerstag. So habe er zum Beispiel für diese Woche nur drei mal sechs Dosen für seine Praxis erhalten. „Ich habe das Gefühl, dass die Situation ohne solche zusätzlichen Aktionen viel zu lange dauert“, begründet er, warum er die Initiative ergriff, um die Impfaktion am Samstag im Kamp-Lintforter Rathaus zu ermöglichen. Und er stieß auf offene Ohren. Bürgermeister Christoph Landscheidt, der mit ihm befreundet ist, sagte sofort seine Unterstützung zu: „Impfen, impfen, impfen – das ist das Gebot der Stunde. Wir müssen in der aktuellen Lage jede Chance nutzen, um den Bürgern mehr Möglichkeiten für die Impfung zu bieten“, erklärte er und freute sich über ein weiteres niederschwelliges Angebot in der Stadt zusätzlich zur offiziellen Impfstelle des Kreises Wesel an der Kolkschenstraße 16, Ecke Moerser Straße.

Info Die notwendigen Unterlagen mitbringen Impfaktion Das Praxisteam von Karl-Heinz Hartmann erwartet die Impfwilligen am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 15 Uhr im Sitzungssaal 1 des Rathauses.



Unterlagen Die notwendigen Unterlagen sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/. Sie können dort heruntergeladen werden.

So ist eine Terminvereinbarung für die Aktion am Samstag im Rathaus nicht erforderlich. „Für viele ist es ein arbeitsfreier Tag. Da lässt sich die Impfung viel besser vereinbaren“, ist Landscheidt überzeugt. Die spontan geplante und kurzfristig organisierte Impfaktion stellte die Initiatoren jedoch vor größeren Hürden als gedacht: „Die größte Hürde war, den Impfstoff zu besorgen“, berichtet Karl-Heinz Hartmann. Der Kreis Wesel verwies an die kassenärztliche Vereinigung. So wurden es am Ende 350 Dosen Biontech und Moderna, die der Kamp-Lintforter Allgemeinmediziner am Samstag im Rathaus verimpfen kann. Wie viele Kamp-Lintforter das Angebot wahrnehmen werden, kann Karl-Heinz Hartmann heute noch nicht abschätzen. „Das ist schwer vorherzusagen. Ich gehe davon aus, dass wir die Impfdosen aufbrauchen.“