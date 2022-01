Mittel aus der NRW-Winterhilfe : Diakonie und Wunderfinder verteilen in Dinslaken Lebensmittel an Bedürftige

Diakonie und Wunderfinder verteilen in Dinslaken Lebensmittel an Bedürftige

Dinslaken Die Diakonie hat sich um Mittel aus der Winternotfallhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen bemüht und 3500 Euro bewilligt bekommen.

Die Zahlen sind erschreckend: Laut aktuellen Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sind rund 256.000 Menschen in Deutschland ohne einen festen Wohnsitz. Auch im Kreis Wesel gibt es viele Leidtragende. So befindet sich die Region unter den 20 am stärksten betroffenen Kreisen und Städten in NRW. „Und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher“, schätzt Christina Biederbeck, Teamkoordinatorin der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken.