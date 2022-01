Versuchter Einbruch in Lottogeschäft in Dinslaken : Einbrecher zertrümmern Schaufenster mit Gullydeckel

Versuchter Einbruch in Lottogeschäft in Dinslaken

Dinslaken Versuchter Blitzeinbruch in Lohberg: Ein Anwohner der Augustastraße hörte gegen 2 Uhr einen lauten Knall. Seine Vermutung, dass jemand die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen hatte, sollte sich bestätigen.

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 2 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe einer Lottoannahmestelle an der Augustastraße in Lohberg zertrümmert. Ein Anwohner hörte gegen 2 Uhr einen lauten Knall. Da er vermutete, dass die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen worden war, rief er die Polizei.