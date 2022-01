Ein Jahr nach dem Gülle-Skandal : Erneut Gewässerverschmutzung im Mommbach

Der Mommbach in Voerde. Das Gewässer durchfließt das Naturschutzgebiet Mommniederung. Foto: Zehrfeld

Voerde Von einer Hofstelle aus ist eine größere Menge Silagesickersaft in den Mommbach geflossen. Nach Angaben des Kreises Wesel passierte es im gleichen Abschnitt, in dem es vor genau einem Jahr zum „Gülle-Skandal“ gekommen ist. Das Flüsschen geht durch ein Naturschutzgebiet.

Vor fast genau einem Jahr ist der Mommbach in Voerde im Naturschutzgebiet Mommniederung mit einer großen Menge Gülle verunreinigt worden. Jetzt hat sich im gleichen Bereich des Gewässers noch einmal so etwas abgespielt. Der Kreis Wesel erhielt am Mittwoch, 19. Januar, mehrere Hinweise auf eine neuerliche Gewässerverschmutzung.