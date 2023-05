Einbruch in Grundschule Unbekannte stehlen aus Klassenzimmer mehrere iPads

Voerde · Mehrere iPads haben Unbekannte am Wochenende aus einer Grundschule in Voerde gestohlen. Sie waren von außen in einen Klassenraum eingebrochen. Weiter kamen sie jedoch nicht.

30.05.2023, 10:12 Uhr

Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Maurer

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Otto-Willmann-Schule in Voerde eingebrochen und haben mehrere iPads gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter sind zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 20 Uhr, in das Gebäude am Sternbuschweg ein, indem sie das Fenster im Erdgeschoss eines Klassenzimmers einschlugen. Sodann durchsuchten sie den Klassenraum und nahmen mehrere iPads mit. Anschließend versuchten die Täter die verschlossene Tür des Klassenzimmers von innen aufzubrechen, wahrscheinlich, um weitere Räume des Gebäudes zu durchsuchen. Das gelang aber nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220, entgegen.

(RP)