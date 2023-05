Energiewende Dinslakener Stadtwerke fördern auch Photovoltaik

Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit den Ressourcen sind ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie der Dinslakener Stadtwerke. In den kommenden Jahren wollen sie es schaffen, annähernd CO 2 -neutral die Energiemengen zu erzeugen, die den Bedarf Dinslakens vollständig decken werden. Das kommunale Versorgungsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Energie- und Verkehrswende aktiv mitzugestalten. Die Bürger will es motivieren, diesen Weg mitzugehen. Deshalb gibt es verschiedene Förderprogramme, die für die Kunden einen Anreiz darstellen sollen, nachhaltiger zu leben.