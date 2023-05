Oldtimerrallye des 1. Walsumer Automobilclub Mit Chromstoßstangen und Weißwandreifen unterwegs am Niederrhein

Die „Rund um die Rheinfels Quelle Oldtimerrallye“ findet in diesem Jahr in der bereits 17. Auflage statt. Viele Teilnehmer nennen regelmäßig zu der Ausfahrt des 1. Walsumer Automobilclubs, weil sie die reizvollen Landstraßen am Niederrhein schätzen und lieben gelernt haben. Bei einer touristischen Oldtimerrallye kommt es nicht auf die Erzielung von Bestzeiten an: vielmehr zählen das fehlerfreie Abfahren der vorgezeichneten Route im Bordbuch, das Lösen von Aufgaben entlang der Strecke und ein gutes Geschick bei Sonderprüfungen mit Zeitwertung.