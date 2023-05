Zusammenstoß mit Auto Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, befuhr gegen 16.25 Uhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünxe den Sternweg von Bruckhausen in Fahrtrichtung Bucholtwelmen und wollte nach links in den Waldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Kradfahrer aus Wesel.