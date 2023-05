Vor Mitgliederversammlung in Rheinberg Demo gegen die AfD in Orsoy geplant

Der AfD-Kreisverband Wesel plant, seine Mitgliederversammlung am Mittwoch, 24. Mai, im Restaurant Orsoyer Hof am Hafendamm in Orsoy abzuhalten. Ab 18 Uhr soll Einlass sein, um 19 Uhr beginnt dann die Sitzung. Die Initiative Bunter Tisch Moers will vor der Sitzung gegen die rechtspopulistische Politik der AfD demonstrieren und hat eine entsprechende Gegenveranstaltung angemeldet. Ab 17.30 Uhr können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Parkplatz gegenüber des Restaurants versammeln. Wer als Redner dabei sein wird, steht noch nicht fest. Der Punkmusiker Butterwegge wird auftreten.