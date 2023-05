Wanderung nach Kamp-Lintfort Dinslakenerin wandert auf Schusters Rappen zum Kloster Kamp

Am Sonntag ging es wieder zu Fuß zurück – trotz Blase. „Ich wollte unbedingt auch zu Fuß zurück. Es war so tolles Wetter.“ Mit Kamp-Lintfort ist die Inhaberin einer Agentur für Kommunikation und Design beruflich eng verbunden. „Ich habe etliche Kunden in Kamp-Lintfort“, erzählt Goldenhaus. So betreue sie unter anderem das Panoramabad Pappelsee. Im vergangenen Jahr entwickelte sie mit ihrer Agentur das Logo für das Klosterjubiläum und gestaltete auch die Jubiläumsbroschüre samt Veranstaltungskalender. „Ich kannte natürlich das Kloster Kamp. Durch diesen Auftrag bin ich aber viel tiefer in die Geschichte des Klosters eingetaucht. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es darum ging, viele Informationen miteinander zu verbinden“, sagt die 47-Jährige. Das passende Wochenende für die Rucksack-Wanderung war übrigens schnell gefunden. „Bei der Gestaltung der Broschüre hat uns das Weinfest im Terrassengarten besonders angesprochen“, erzählt Goldenhaus.