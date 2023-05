Wildwechsel in Dinslaken Hirsch läuft auf Fahrbahn und verursacht Verkehrsunfall

Glimpflich ging am Freitagabend gegen 23.20 Uhr ein Verkehrsunfall in Oberlohberg aus, der durch einen Hirsch verursacht worden war. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Mülheim befuhr die Bergerstraße in Richtung Autobahn. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf war in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Plötzlich lief ein Hirsch von links nach rechts über die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen des Mülheimes berührte er den Hirschen mit der linken Fahrzeugfront. Daraufhin kehrte das Tier vermutlich um, lief auf die Fahrbahn des Düsseldorfers und stieß mit dem Wagen des 25-Jährigen zusammen. Hierbei verletzte sich der 25-jährige Düsseldorfer leicht. Er wurde später vom Personal eines Rettungswagens vor Ort handelt. Der Pkw des Mannes musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Den verletzten Hirschen erlöste ein Jäger und transportierte ihn anschließend ab, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Mülheimer blieb ebenso unverletzt wie die Beifahrer, die sich in den jeweiligen Autos befanden.