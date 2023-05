Verursacher flüchtete Auto mit Metallstange beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Mittwoch (17. Mai) das Auto einer Frau aus Voerde beschädigt. Die Frau hatte ihren weißen Toyota Proace gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Max-Eyth-Straße abgestellt. Als sie wenig später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sprach sie ein Zeuge an.