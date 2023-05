Greenfield-Projekt Beratung über Logistikpark Emmelsum um Monate verschoben

Die Pläne des Düsseldorfer Investors Greenfield, in Emmelsum einen Logistikpark zu errichten, sorgen in Voerde seit Monaten für erhitzte Gemüter und Widerstand bei etlichen Bürgern. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses sollte die Thematik nun erneut beraten werden. Doch gleich zu Sitzungsbeginn beantragte Stefan Schmitz für die SPD-Fraktion, alle Punkte, die den Logistikpark beträfen, von der Tagesordnung zu nehmen. Die Ausschussmitglieder stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu.