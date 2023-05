Emschermündung bei Voerde Deich muss dicht werden – Nachtarbeiten vonnöten

An der Baustelle Emschermündung zwischen Dinslaken und Voerde kann es in den kommenden Wochen auch zu Nachtarbeiten kommen. Der Grund: Zur weiteren Optimierung des Hochwasserschutzes steht die Abdichtung des Emscher-Deiches direkt vor dem alten Absturzbauwerk an. „Im Zeitraum vom 30. Mai bis einschließlich 28. Juni können zur Fertigstellung dieser Abdichtung an einzelnen Werktagen Nachtarbeiten notwendig werden“, teilt die Emschergenossenschaft mit. Sie bittet um Verständnis.