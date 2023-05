Unsere Woche: Geplanter Logistikpark in Emmelsum Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit

Die Voerder Kommunalpolitik hat begriffen, dass sie in Sachen Logistikpark Emmelsum ihre Entscheidung wohl abwägen und den Bürgern gegenüber gut begründen muss. Denn viele Voerder stehen dem Vorhaben des Investors Greenfield Development, der sich auf die Entwicklung von Logistikimmobilien spezialisiert hat, ablehnend, zumindest aber äußerst skeptisch gegenüber. Bei verschiedenen Protestaktionen haben sie ihre Haltung bereits unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, was Greenfield veranlasste, eine neue und deutlich abgespeckte Planung vorzulegen. Der Voerder Stadtentwicklungsausschuss, der in dieser Woche über das Vorhaben beraten sollte, nahm es auf Antrag der SPD-Fraktion – einstimmig – von der Tagesordnung und schob es in den nächsten Sitzungslauf nach der Sommerpause. Eine nachvollziehbare Entscheidung, denn zu der siebenseitigen Drucksache der Verwaltung zum Logistikpark gehören 24 Anlagen, die es zusammen auf über 1300 Seiten bringen. Dazu gehören das Lärm-, das Artenschutz- und das Verkehrsgutachten. All diese Unterlagen wollen in Ruhe durchgearbeitet und bewertet werden. Das geht nicht mal eben nebenher, dafür wird Zeit benötigt. Diese hat sich die Voerder Politik jetzt selbst verschafft, indem sie die anstehende Beratung um vier Monate geschoben hat. Die Kommunalpolitiker sind gut beraten, die Zeit zu nutzen, um sich im Detail mit allen Unterlagen zum Logistikpark vertraut zu machen. Die Gegner des Vorhabens werden dies mit Sicherheit machen und die Knackpunkte des Projekts herausfinden und auflisten. Indem die Politik die erneute Beratung des Themas nun in den September geschoben hat, signalisiert sie, dass sie sich zeitlich nicht unter Druck setzen lässt, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Das hätte auch mal der Investor beherzigen sollen. Der hatte sich Anfang des Jahres zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er damals vollmundig ankündigte, im Sommer mit dem Bau des von ihm geplanten Logistikparks zu beginnen. Er hatte die Rechnung ohne die Voerder gemacht und sie durch eine solche Großspurigkeit auch noch vor den Kopf gestoßen und verärgert. Das rächt sich.