Einsatz in Dinslaken Mehrere Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Update | Dinslaken · Zwei Personen sind bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken leicht verletzt worden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Bewohner konnten am Donnerstagmorgen noch nicht in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt.

25.05.2023, 07:40 Uhr

Bei einem Kellerbrand in Dinslaken wurden mehrere Menschen verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Holger Hollemann

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hans-Böckler-Straße in Dinslaken zu einem Brand gekommen. Ein Anwohner hatte gegen 23.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr sowie die Polizei verständigt. Nachdem die Feuerwehr das Treppenhaus gesichert hatte, nahm sie die Bekämpfung des Feuers auf. „Das Brandereignis im Keller hatte eine sehr hohe Intensität, sodass sich die Trupps nur mühsam zum Brandherd vorarbeiten konnten“, schreibt die Feuerwehr in ihrem noch in der Nacht veröffentlichten Bericht. Da es den Einsatzkräften aufgrund der sehr hohen Temperaturen nicht möglich war, die Kellerräume zu öffnen, sprühte die Feuerwehr den Löschschaum durch die Kellerfenster. Gegen 2.15 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Laut Polizei verletzten sich zwei Bewohner leicht. Rettungssanitäter versorgten sie. Eine Mutter mit ihren drei Kindern begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen in der Nacht bei Verwandten unter. In Einsatz waren die Löschzug Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven. Vor Ort waren zudem die Polizei Dinslaken, die Untere Wasserbehörde, der DIN-Service sowie die Stadtwerke Dinslaken. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Polizei die Straßen um den Brandort absperren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und beschlagnahmte den Brandort.

(RP)