Unfall in Dinslaken E-Scooter-Fahrerin stirbt nach Unfall mit Fußgängerin

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Hünxer Straße zwischen Gerhard-Malina-Straße und Am Pfauenzehnt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 59-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Dinslaken auf dem kombinierten Geh- und Radweg, aus Richtung Gerhard-Malina-Straße kommend, in Fahrtrichtung Lohberg unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle am Gewerbegebiet Mitte überholte sie eine 77-jährige Fußgängerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Hierbei berührte die E-Scooterfahrerin die Fußgängerin an der Schulter und stürzte zu Boden. Die 59-jährige E-Scooterfahrerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.