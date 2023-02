Eisige Kälte in Afghanistan Kinder retten – Friedensdorf hofft auf Unterstützung

Das Friedensdorf hat noch Fracht-Kapazitäten in seinem Charterflieger frei: Im März erwartet das Friedensdorf neue verletzte und kranke Kinder aus Afghanistan und wird, wie bereits seit Jahrzehnten, im Rahmen des Einsatzes Hilfsgüter in das Land am Hindukusch fliegen. „Wir haben im März genug Platz für medizinische Hilfsgüter, um die Kinder vor Ort mit dringend benötigten Medikamenten zu versorgen“, erklärt Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. „Wir lassen zusätzlich Raum für Winterbekleidung und Fischkonserven. Wir bitten daher eingehend um Mithilfe, um diese Kapazitäten sinnvoll aufzufüllen und so viel Hilfe wie möglich nach Afghanistan zu schicken.“ Warum gerade Fischkonserven? Fisch macht satt und enthält viele ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen vorbeugen können, sowie Vitamin D, das das Knochenwachstum unterstützt. Fisch ist in Afghanistan zwar beliebt, doch leider kann sich diesen kaum jemand leisten.