Dinslaken kann auf die Schnelle kein neues Konzept erarbeiten Marktplatz Lohberg soll Ort der Begegnung werden

Überlegungen, den Johannesplatz neu zu gestalten und dadurch attraktiver zu machen, gibt es schon seit Jahren. Gedacht war daran, den alten Kiosk abzureißen und durch einen Neubau auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes zu ersetzen. Doch dazu ist es wegen der dafür geschätzten Kosten in Höhe von rund einer Million Euro nicht gekommen. Nun wird an Sanierung gedacht. Beate Stock-Schröer und Niklas Graf brachten als Vorsitzende der Ratsfraktion der Grünen neue Ideen in die Diskussion ein, damit der Lohberger Marktplatz als Bindeglied zum Wohngebiet Bergpark auf der anderen Seite der Hünxer Straße wahrgenommen wird. Die Verwaltung hat sich mit den Vorschlägen befasst und dazu nun ihre Stellungnahme abgegeben.



Spielgeräte und Wasserspiel Die Grünen plädieren dafür, auf dem Platz Kinder-Spielgeräte aufzustellen und ein Wasserspiel zu installieren, das nicht nur eine Attraktion, sondern auch von Bedeutung für das Klima sei. Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich auf dem Johannesplatz bereits Sitzgelegenheiten und Spielgeräte befinden. Der Bereich habe mit der Nutzung als Marktplatz eine klare Ausrichtung und einen definierten Platzbedarf. Die Einrichtung zusätzlicher Flächen bietet sich, so die Stadt, gegebenenfalls im Zusammenhang mit einer Überarbeitung des Kioskumfelds an. Ob sich der Einbau weiterer Gestaltungselementenanbietet, werde nach einer Lösung für eine Aufenthaltsfläche zu klären sein.