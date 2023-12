Zeugensuche in Mönchengladbach Fußgängerin angefahren und dann geflüchtet

Bei einem Verkehrsunfall auf der Linienstraße ist am Donnerstag, 21. Dezember, eine 29-jährige Fußgängerin verletzt worden. Das wurde aus der Leitstelle der Polizei gemeldet. Die Frau wollte gegen 18.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 die Straße überqueren und befand sich bereits mittig auf der Fahrbahn, als sie von einem dunklen Pkw-Kombi erfasst wurde. Dieser kam aus der Reyerhütter Straße und bog nach links in die Linienstraße ein. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des Pkw seinen Weg in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die angefahrene Frau zu kümmern. Diese informierte selbstständig die Polizei.