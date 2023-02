Keine Fluchtgefahr 47-Jähriger nach Schießerei in Dinslaken wieder auf freiem Fuß

Die Tat ereignete sich am 12. Dezember des vergangenen Jahres. Der 47-jährige Inhaber eines Geschäftes an der Hünxe Straße befand sich damals in seinem Laden. Dort sei er dann gegen 14.30 Uhr von drei Männern überfallen und mit Reizgas besprüht worden, sagte er aus. Daraufhin habe er zu einer Schusswaffe gegriffen. Er schoss auf den 36-Jährigen, der später in einem Krankenhaus starb. Die beiden anderen Täter konnten flüchten. Die Obduktion des Toten ergab, dass ihm in den Rücken geschossen worden war. Tage später nahm die Polizei einen 24-jährigen Mann fest, der einer der beiden flüchtigen Täter gewesen sein soll. Er befindet sich weiterhin in Untersuchunghaft. Auch der dritte mutmaßliche Täter, ein 26 Jahre alter Mann, konnte gefasst werden. Sein Haftbefehl wurde inzwischen außer Vollzug gesetzt, so dass er sich auf freiem Fuß befindet.