Bankraub in Isselburg Sparkasse mit Waffe und Granate überfallen – Mann in den Niederlanden festgenommen

Der mutmaßliche Bankräuber, der am 7. November die Sparkassenfiliale an der Minervastraße in Isselburg überfallen hat, ist gefasst. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann am Mittwochabend in Den Helder von niederländischen Polizeibeamten festgenommen. Es handelt sich demnach um einen 67 Jahre alten, in Den Helder wohnenden Niederländer. Er ist dringend tatverdächtig, den Banküberfall begangen zu haben.