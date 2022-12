Mann in Dinslaken erschossen Schütze stand unter Polizeischutz

Von der Aufregung des Vortages ist am Dienstagvormittag nicht mehr viel zu merken am Tatort an der Hünxer Straße in Dinslaken. Rings um den Eingang des Print- und Werbedesign-Geschäftes, in dem am Montag gegen 14.30 Uhr Schüsse gefallen sind und ein 36-Jähriger tödlich verletzt wurde, ist ein Flatterband der Polizei gespannt. Im unteren Bereich der Glaseingangstür ist ein Loch markiert, das eine Kugel hinterlassen hat. Einige Kriminaltechniker sind noch mit Vermessungen beschäftigt; ballistische Untersuchungen, die klären sollen, von wo aus geschossen wurde. Vorübergehend musste dafür auch ein Abschnitt der Hünxer Straße gesperrt werden.