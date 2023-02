Am Holz-Energiezentrum Dinslaken Neue Hundewiese in Dinslaken

„Nachdem die ehemalige Hundewiese am Dinamare in Zukunft als Liegewiese genutzt wird, bin ich froh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben. Die neue Fläche ist sehr gut geeignet und wird nach Fertigstellung durch die Stadtwerke den Tieren beste Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bieten“, betont Eislöffel in einer Pressemitteilung der Stadt. „Zugleich ist sie ein Ort, an dem die Hundehalterinnen und -halter sich begegnen und austauschen können.“