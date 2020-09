Kommunalwahl in Voerde : Todesfall vor der Wahl – FDP stellt neuen Kandidaten für Bezirk 60 auf

Kommunalwahl in Voerde

Voerde Die Liberalen haben kurzfristig eine neue Bewerberin benannt. Briefwahlunterlagen werden neu verschickt. Alle Stimmen, die per Briefwahl bereits für die Wahl von Bürgermeister, Landrat, Kreistag oder Regionalverband Ruhr abgegeben worden sind, behalten aber ihre Gültigkeit.

Nach dem Tod des FDP-Ratskandidaten Johann Benninghoff, der für die Liberalen im Wahlbezirk 60 (Kindertagesstätte Brunnenweg) angetreten war, gibt es einige Änderungen beim Ablauf der Kommunalwahl. Da die FDP kurzfristig eine neue Kandidatin für den Bezirk benannt hat, wird der Wahltermin 13. September im Wahlbezirk 60 nicht verschoben, wie die Stadt Voerde in einer Pressemitteilung erläutert. Formal gebe es trotzdem eine sogenannte Nachwahl, aber diese finde am gleichen, bislang vorgesehenen Termin der Kommunalwahl statt.

Alle bisher an die Wähler und Wählerinnen verschickten Wahlscheine für die Briefwahl sind ausschließlich für die Wahl des Ratsvertreters im Wahlbezirk 60 ungültig. Alle Stimmzettel für die Wahl des Landrates, des Kreistages, des Bürgermeisters und des Regionalverbandes Rhein-Ruhr behalten ihre Gültigkeit. Sobald der aktualisierte, neue Ratswahl-Stimmzettel (Farbe: orange) vorliegt, wird dieser automatisch an die Wähler und Wählerinnen versandt. Ein erneuter Antrag auf einen Wahlschein ist nicht nötig. Bereits beantragte, aber noch nicht versandte Wahlscheine werden mit dem aktualisierten Stimmzettel zugestellt, so die Voerder Stadtverwaltung.