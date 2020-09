Kommunalwahl in Hückeswagen : Kommunalwahl in leichter Sprache – Broschüre der Stadt

Mario Moritz überreicht die Broschüren zur Kommunalwahl in „Leichter Sprache" an die ehrenamtliche RBS-Mitarbeiterin Jasmin Junklewitz. Foto: Daniel Bodenteich

Hückeswagen Manche Wahlformalitäten sind schon schwierig genug, weswegen etwa Menschen mit einem Handicap damit wohl gar nicht mehr klarkommen. Die Stadtverwaltung hat daher im Vorfeld der Kommunalwahl am 13. September Broschüren in „Leichter Sprache“ angeschafft.

Die Rehabilitation- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS) hat einen Teil der kostenfreien Broschüren erhalten und gibt sie etwa in ihrem Büro Islandstraße 32 aus. Auch bei der Verwaltung im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, sind sie zu bekommen. Das Bürgerbüro kann allerdings derzeit nur mit einem Termin besucht werden (☏ 02192 88800). Auch das Haus Drei Birken, der Verein „Lebendige Inklusion“, die Gotteshütte und die Wohngruppe des Kinder- und Jugendhilfe-Verbunds Rheinland haben Broschüren bekommen. Weitere wurden an die Schulen geliefert. „Die jeweiligen Klassen können die Broschüren im Rahmen des Politikunterrichtes nutzen, denn sie sollen alle Menschen unterstützen, für die leichte Sprache hilfreich ist“, berichtet Mario Moritz, Sozialarbeiter der Stadt.

Er stellt klar: „Gerade auch Menschen mit Behinderung sollen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und sich mit den Broschüren leichter informieren können.“ Texte und Informationen in „Leichter Sprache“ gewännen daher immer mehr an Bedeutung, das Ziel dabei sei die Beteiligung aller Bevölkerungsschichten. Wahlleiterin Isabel Bever unterstützt dieses Anliegen: „Wichtig bei einer Wahl ist eine hohe Beteiligung. Dabei sind einige Regelungen im Wahlrecht leider recht kompliziert, deswegen ist so eine Broschüre in ,Leichter Sprache’ ein gutes Hilfsmittel, um wirklich alle an der Wahl zu beteiligen.“