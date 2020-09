Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungen, Wirtschaft, Bürgermeister : Das will die CDU für Hünxe

Michael Wefelnberg (links) und Wilhelm Windszus von der CDU in Hünxe. Foto: Zehrfeld

Hünxe Wichtige Ziele der Christdemokraten in Hünxe: Die Partei will den örtlichen Handel und die Landwirtschaft stärken. Ein Zukunftsthema ist für sie die Digitalisierung, die sie weiter befeuern will. Und auch beim Wohnungsbau will die CDU, dass die Gemeinde voranschreitet.