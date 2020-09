Meinung: Unsere Woche : Probleme lösen, nicht aussitzen

Die neue Haldenzufahrt wird die Hünxer Straße in Lohberg entlasten. Foto: HSB/Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken Die neue Straße, die Lohberg entlasten soll, wird nun gebaut: eine neue Zufahrt für Lkw zur Halde. Gut für die Anwohner. Schlecht ist, dass sie zu lange mit einem ernsthaften Problem im Stich gelassen wurden.

Wer sich tagsüber schon einmal an die Hünxer Straße im Bereich des ehemaligen Zechengeländes gestellt und dort eine halbe Stunde lang den Lkw-Verkehr beobachtet hat, der kann wahrscheinlich nachempfinden, was die dort lebenden Anwohner seit gut einem Jahr mitmachen, wie sie leiden müssen. Seit dieser Zeit sind die Klagen der Betroffenen über die enorme Belastung durch den dort herrschenden Lkw-Verkehr nicht verstummt. Lärm, Feinstaub, Erschütterungen und Abgase machen den Menschen so zu schaffen, dass sie ihre Gesundheit gefährdet sehen. Beeinträchtigungen durch den Verkehr gab es dort zwar schon immer, doch seit die Lkw-Transporte zur Halde im vergangenen Jahr deutlich hochgefahren wurden, empfinden viele Anwohner die enorm gestiegene Belastung als unerträglich. Und sie ist es tatsächlich auch.