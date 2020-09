Kommunalwahl 2020 : Das sind die großen Themen in Voerde

Das Rathaus in Voerde. Bei der Kommunalwahl geht’s um den Chefsessel darin, vor allem aber um die Entwicklung der Stadt in den kommenden Jahren und weit über die Wahlperiode hinaus. Foto: Zehrfeld

Voerde Am 13. September wählen die Voerder ihren neuen Stadtrat und den Bürgermeister. Was sind die wichtigsten Themen in der Stadt? Wer tritt an, und wie sind die politischen Verhältnisse? Die wichtigsten Antworten.

Die Kommunalwahl naht. Worum geht es - nicht nur bei der Wahl und im Wahlkampf jetzt, sondern vor allem in den kommenden Jahren?

Das sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl

Ganz oben steht auf dieser Liste die Entwicklung des ehemaligen Steag-Kraftwerksareals in Möllen. Ein Thema, über das sich vor allem CDU und SPD jetzt schon streiten. Wenn es nach den Eigentümern RWE und Steag geht, dann wird ein Verkauf des Geländes möglichst noch 2021 abgewickelt. Die Frage ist nur, was dann daraus wird. Viele Bürger hätten gern ein neues Wohngebiet am Rhein, doch nach derzeitigem Planungsrecht stehen die Chancen dafür schlecht. Die CDU befürchtet, dass Investoren ein Industriegebiet schaffen könnten.

Ebenso wichtig ist aber der dreigleisige Ausbau der Betuwe-Bahnstrecke. Was in diesen Jahren entschieden wird, damit werden die Voerder für Jahrzehnte leben. Für den ersten der beiden Voerder Betuwe-Abschnitte gibt es schon eine Genehmigung, dennoch müssen zahlreiche Details noch ausgehandelt werden – und dann geht es als nächstes um die Genehmigung des zweiten Abschnitts auf dem Stadtgebiet, in den zum Beispiel der Friedrichsfelder Bahnhof fällt.

Wenig Kontroversen gibt es um die Reaktivierung der Walsum-Bahn, also die Wiederbelebung der Verbindung von Voerde über Dinslaken nach Oberhausen für den Personenverkehr. Dafür gibt es großen Zuspruch aus der ganzen Region.

Ein trauriges Dauerthema sind die städtischen Finanzen. Vor der Corona-Krise hoffte man vorsichtig auf den Haushaltsausgleich im Jahr 2021, das dürfte nun schwierig werden. Umso heftiger wird man darüber diskutieren, wofür die Stadt nun Geld ausgeben sollte und wofür nicht.

Immer wieder in der Diskussion ist außerdem die Suche nach Bauflächen für Familien. Es gibt eine hohe Nachfrage. Aber die gegenwärtigen Pläne für Projekte – zum Beispiel für ein Neubaugebiet am Rönskenhof – sind in kritischer Diskussion, weil dabei Grün für Häuser weichen muss.

Das sind die Kandidaten

Amtsinhaber ist Bürgermeister Dirk Haarmann von der SPD, er sitzt seit der Kommunalwahl 2014 auf dem Chefsessel im Rathaus. Die Grünen haben ihre Unterstützung für Haarmann erklärt. Als Herausforderer tritt für die CDU Frank Steenmanns an. Die Wählergemeinschaft Voerde (WGV) und die FDP gehen mit ihrem Kandidaten Martin Kuster (WGV) ins Rennen. Außerdem stellt die Satirepartei „Die Partei“ einen Bewerber auf: Mathias Brücker tritt für den Posten an.

Das sind die Kräfteverhältnisse im Rat, so ging die Wahl 2014 aus

Die größte Fraktion im Stadtrat ist die SPD mit 18 Sitzen, gefolgt von der CDU mit 14 Sitzen. Weiterhin sind vertreten: Bündnis 90/die Grünen mit vier sitzen, die Wählergemeinschaft Voerde (WGV) mit drei Sitzen, die FDP mit einem Sitz sowie zwei parteilose Ratsmitglieder.