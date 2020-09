Wahlvorbereitungen in Kevelaer : So wird in Corona-Zeiten gewählt

Im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer gelten immer besondere Sicherheitsmaßnahmen wegen des Coronavirus. Foto: Latzel

Kevelaer In Kevelaer haben viele bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Die Sicherheit steht im Vordergrund. Regelmäßig werden die Wahlkabinen desinfiziert. In der Marienstadt gibt es zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Durch Corona werden sich die Wähler auf einige Änderungen einstellen müssen. Denn auch bei der Stimmabgabe müssen die Schutzverordnungen eingehalten werden. Zu beobachten ist bereits, dass es auf jeden Fall zu einem massiven Anstieg der Zahl der Briefwähler gekommen ist.



Wie ist die Ausgangslage? Zwei Kandidaten bewerben sich um den Chefsessel im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz. Amtsinhaber Dominik Pichler hatte vor fünf Jahren ganz knapp und überraschend gegen Axel Stibi (CDU) gewonnen. Diesmal ist die CDU der Herausforderer, die Mario Maaßen ins Rennen schickt nachdem die Christdemokraten zunächst gar keinen eigenen Kandidaten aufstellen wollten. Das hatte zu einigem Wirbel in der Partei gesorgt. Die Frage ist, inwieweit sich das im Wahlergebnis niederschlagen wird.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es? 24.010 Personen können in Kevelaer ihre Stimme abgeben, darunter sind 1431 Jugendliche, die zum ersten Mal wählen dürfen.

Wer ist Wahlleiter? Wahlleiter ist bei der eigenen Kandidatur des Amtsinhabers der Allgemeine Vertreter im Amt, in Kevelaer damit Ludger Holla.

Wo gibt es Infos zur Wahl? Fragen können Bürger an die Mitarbeiter des Wahlamtes richten: Dunja Müller, Telefon 02832 122420 dunja.mueller@kevelaer.de; Maria Pooth, Telefon 02832 122408 maria.pooth@kevelaer.de oder Christoph Lümmen, Telefon 02832 122423 christoph.luemmen@kevelaer.de

Wie kann Briefwahl beantragt werden? Briefwahl kann über die Homepage www.kevelaer.de beantragt werden. Möglich ist das aber auch schriftlich oder per Email. Nur telefonisch geht das nicht. Auf den Wahlbenachrichtigungen ist übrigens ein QR-Code abgedruckt, worüber die Beantragung möglich ist. Man muss nur noch das Geburtsdatum eingeben.

Wie viele haben bisher per Brief gewählt? Es gibt bereits knapp 4700 Anträge auf Briefwahl. Damit haben fast schon doppelt so viele ihr Stimme abgegeben wie bei der Bürgermeisterwahl 2015 und der Wahl zum Rat 2014 zusammen. Da hatten jeweils 2400 Personen per Brief abgestimmt. Bei 4800 Briefwahl-Stimmen wäre in Kevelaer bereits eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent erreicht.

Was ist bei der Stimmabgabe zu beachten? Die meisten Wahllokale befinden sich in einem Klassenraum. Hier werden jeweils nurf zwei Wahlkabinen aufgestellt. Der Abstand von 1,50 Meter muss immer gewahrt bleiben. „Wir tun alles für die Sicherheit, auch der Wahlvorstände“, sagt Ludger Holla. Daher sind extra höhere Spuckschutzwände besorgt worden. Es dürfen sich maximal vier Wähler im Wahllokal gleichzeitig aufhalten, sie müssen eine Maske tragen und sollten am besten zur Stimmabgabe ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen. Alle Kontaktflächen werden mindestens jede halbe Stunde desinfiziert. Auch soll regelmäßig gelüftet werden. In den drei kleinen Wahllokalen Achterhoek, Kita Schravelen und Jugendheim Ferienpark gibt es nur eine Wahlkabine.