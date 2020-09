Einrichtung unter einem Dach mit Altenpflegeheim : Corona-Fall an Kita In der Donk in Dinslaken

Teströhrchen im Labor auf dem Weg zur Untersuchung (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Dinslaken Es gibt einen Corona-Fall bei einer Erzieherin der Kita St. Vincentius in der Donk in Dinslaken. Die Kinder der betroffenen Gruppe sind in Quarantäne. Die Einrichtung hat ihren Standort unter einem Dach mit dem Altenpflegeheim St.Franziskus.

Eine Erzieherin des Dinslakener Kindergartens „St. Vincentius In der Donk“ ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Frau habe sich unwohl gefühlt, sei Dienstag zum Test gegangen und habe das Ergebnis am Freitag erhalten, erklärt Jörg Schmitz, Verbundleiter der Kitas der katholischen Kirchengemeinde St. Vincentius.

Die 18 Kinder der Gruppe, in der die Erzieherin gearbeitet hat, wurden vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt, wie der Kreis Wesel mitteilt. Ihre Eltern und Geschwister übrigens nicht, denn sie gelten ja nicht selbst als „direkte Kontaktpersonen der infizierten Erzieherin.

„Gott sei Dank haben wir uns entschieden, das Gruppen-Setting beizubehalten“, sagt Jörg Schmitz von der Gemeinde St. Vincentius. „Wir hätten ja auch wieder im normalen Regelbetrieb sein können, dann hätten wir den gesamten Kindergarten schließen müssen.“

Alle übrigen Mitarbeiter seien bereits am Donnerstag im Zuge einer regelmäßigen Reihentestung ebenfalls getestet worden. Dieses Angebot organisiert die Kita-Trägerin für all ihre Einrichtungen, seit das Land NRW die Möglichkeit dazu geschaffen hat. Die Ergebnisse der Untersuchungen von Donnerstag stehen jetzt noch aus.

Die Kita St. Vincentius hat zwei Standorte. Der eine mit zweieinhalb Gruppen ist am St.-Vinzenz-Hospital. Der andere mit zwei weiteren Gruppen – darunter auch die nun betroffene – ist an der Straße In der Donk unter einem Dach mit dem St.-Franziskus-Altenpflegeheim.

Diese Nähe lässt aufmerken, denn alte Menschen sind durch Corona-Infektionen schließlich besonders gefährdet. „Aber wir haben im Prinzip keine Berührung“, sagt Jörg Schmitz. „Wir haben einen eigenen Eingang, die Außengelände sind getrennt.“ Zwar sei es eigentlich der Grundgedanke der Kita im Seniorenheim, dass Alt und Jung einander begegnen. Aber in der Zeit der Corona-Pandemie werde das natürlich verhindert.