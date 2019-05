Theatermuseum : Bojan Vuletic singt mit seinen Gästen

Düsseldorf Bojan Vuletic war diesmal der Gast beim Düsseldorfer Kulturchor. Das Publikum erlebte einen unterhaltsamen aber auch berührenden Abend.

Moderiert wurde dieser von Pia Schwierz, die mit kleinen Episoden aus Vuletics Leben diesen immer wieder aus der Reserve lockte. Passend dazu wurden Lieder vorgestellt, die den Künstler in seinem Leben beeinflusst und begleitet haben. Diese wurden dann gemeinsam mit den rund 40 Zuschauern angestimmt, die von der Sängerin Franka von Werden und dem Musiker Tim Steiner unterstützt wurden. Darunter war zum Beispiel ein jugoslawisches Schlaflied, das Vuletic sonst seinen Kindern vorsingt oder das Lied „Kein schöner Land“. Beendet wurde der Abend mit „Alle Vögel sind schon da“. Bei einer Gastprofessur vor eineinhalb Jahren in Weimar hatte Vuletic mit der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald zusammengearbeitet. Dabei hatte er erfahren, dass immer ein Junge mit einer sehr klaren Stimme das Lied anstimmen musste, wenn ein entflohener Häftling gefangen und exekutiert wurde. „Das unschuldige Lied wurde missbraucht, und ich will es wieder zurückerobern“, begründete er seine Wahl.