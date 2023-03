Neue Top-Köchin für das Andreas-Quartier Claudia Schröter kocht jetzt im Pitti

Nach abgeschlossener Ausbildung zur Köchin sammelte Schröter erste Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie, bevor es sie 2001 zu Dieter Müller ins Schlosshotel Lehrbach (ausgezeichnet mit drei Michelin-Sternen) zog. Danach machte sie Station in Südafrika, der Schweiz, London und kochte an der Algarve in der mit zwei Michelin-Sternen prämierten Villa Joya. Zurück in Deutschland übernahm sie nach einer Anstellung als Sous-Chefin auf Sylt im Landhaus Stricker Westerland (ein Michelin-Stern) 2006 ihre erste Stelle als Küchenchefin. Sie führte im Excelsior Hotel Ernst Köln erst das Restaurant Taku und später die dortige Hanse Stube. Auch in Andrej’s Oysterbar & Restaurant machte sie Zwischenstopp.