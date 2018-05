Dinslaken: Schulen: Politik will die Eltern befragen

Dinslaken Auf der Suche nach einer dauerhaft tragfähigen Lösung für die Dinslakener Schullandschaft.

Als die Sekundarschule im Jahr 2012 an den Start ging, da hoffte die Mehrheit der Politik, für die Dinslakener Schulstruktur eine lange tragende Lösung gefunden zu haben, ignorierte warnende Stimmen und investierte viel Geld in die neue Schulform. Die Hoffnung hat sich als trügerisch erwiesen. Die Eltern nahmen die Schule nicht so an wie erwünscht. Sie leidet unter mangelnden Anmeldungen für die Eingangsklassen. In den höheren Klassen steigen die Schülerzahlen zwar an, weil Schüler, die an Gymnasium oder Realschule abgeschult werden an die Friedrich-Althoff-Schule, wie sie inzwischen heißt, wechseln. Das reicht der Bezirksregierung aber nicht, wie sie im April in einem Schreiben an die Dinslakener Schulverwaltung unmissverständliche deutlich machte. In Düsseldorf erwartet man, dass die Stadt bis November Vorschläge macht, wie die Dinslakener Schulstruktur neu organisiert wird. Die Sekundarschule steht vor dem Aus.