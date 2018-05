Dinslaken : Bürgerentscheid: Senioren-Union wirbt für ein Nein

Dinslaken Die Dinslakener Senioren-Union spricht sich dafür aus, der Forderung des Bürgerentscheids über den Bahnhofsvorplatz, die Verkehrsführung und die Parksituation zu belassen, wie sie ist, eine Abfuhr zu erteilen. "Stillstand ist Rückschritt, Leben ist Bewegung, Fortschritt, Verbesserung. Wer weiß das besser, als die Senioren mit jahrzehntelanger Lebenserfahrung," so schreibt ihr Vorsitzender Hans-Jürgen Woydich, in einer Presseerklärung. Laut Bürgerentscheid solle ein Platz erhalten bleiben, der sich absolut im Seniorenalter befinde (60 plus).

Mit den Veränderungen, die die Ja-Sager vorschlügen und den Bürgern als Verbesserung verkauften, sei aber eine dauerhafte Anpassung der Verkehrslage auf dem Bahnhofsvorplatz an die veränderte Verkehrssituation nicht gewährleistet. Das Gelände mit Blick auf die Bedürfnisse der 60er Jahre geplant und gestaltet. Zu glauben, dass sich die Situation mit Flickarbeit verbessern lasse, sei irrig. Der Platz müsse von Grund auf neu gestaltete werden. Deswegen plädiert die Senioren-Union dafür, beim Bürgerentscheid mit Nein zu stimmen.

(RP)