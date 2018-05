Dinslaken-Hiesfeld

Die F II-Junioren des TV Jahn Hiesfeld sicherten sich in der Kreisklasse mit einer weißen Weste und 101:15-Toren in zehn Spielen den Titel. Bei der Mini-WM in Ottenstein traten die "Veilchen" zudem als Team England an und verloren das Finale gegen Frankreich mit 1:3. Foto: TV Jahn