Sinkende Schülerzahlen in Dinslaken: Sekundarschule hat keine Zukunft

Dinslaken Die Mehrheit des Rates bleibt dabei: Es soll keine massive Umwälzung der Dinslakener Schullandschaft geben. Eines dürfte allerdings sicher sein, die Sekundarschule hat keine Zukunft mehr, und das Gesamtschul-Angebot wird ausgebaut.

Am Montag tagt der Schulausschuss und die SPD hat sich in ihrer Fraktionssitzung am Donnerstagabend auf eine Strategie für die Sitzung verständigt. "Es bleibt bei unserer Sichtweise, dass wir keine völlige Veränderung der Schullandschaft anstreben", sagte der schulpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten, Helmut Weinreich, gestern der Rheinischen Post. Der Vorschlag der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) stelle aus Sicht der SPD einen "zu massiven Eingriff" in die Schulstruktur dar. Die UBV hatte dafür plädiert, eine zweite Gesamtschule in Hiesfeld zu errichten, dafür die Sekundarschule und das Gymnasium im Gustav-Heinemann-Schulzentrum zu schließen und die Realschule von dort in die Gebäude der Sekundarschule am Dinslakener Volkspark zu verlagern.