Neu In Der Stadtbibliothek: Die Rückeroberung der Gefühle

Dinslaken Leinsee" ist der erste Roman der 1978 geborenen Anne Reinecke. Er schildert die Lebenskrise eines jungen, erfolgreichen Künstlers und erzählt zugleich eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. "Leinsee" ist aber auch ein subtiler psychologischer Roman, der auslotet, welche fatalen Konsequenzen es hat, wenn Eltern ihre Kinder aus ihrem Leben ausgrenzen.

Nachdem er sich von seinen Eltern radikal losgesagt hat, wird er in noch jungen Jahren in Berlin selbst zum erfolgreichen Künstler, bleibt dabei aber auch der unterkühlte und kontaktscheue Einzelgänger, der er schon auf dem Internat war. Als ihn die Nachricht von einer schweren Tumor-Erkrankung seiner Mutter und vom Selbstmord seines Vaters erreicht, kehrt er verstört an den "Leinsee", in die Villa seiner Eltern und an den Ort seiner Kindheit zurück - und beginnt, seine eigenen Kindheits- und Jugendjahre aufzuarbeiten.