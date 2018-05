Dinslaken: Überflutungsvorsorge der Bürger stärken

Dinslaken Stadt Dinslaken will für das Thema Überschwemmungen durch Starkregenfälle sensibilisieren.

Lob gab es in der gestrigen Sitzung des Bauausschusses für das Konzept, das die Stadtverwaltung zum Hochwasserschutz erarbeitet hat und das dann auch Thema in der Sitzung des Gremiums war. Die Details des vorgelegten Konzeptes erläuterte Ludger Veen vom Fachdienst Tiefbau den Ausschussmitgliedern.

In den vergangenen Tagen war auch Dinslaken von Gewittern betroffen, bei denen enorme Regengüsse niedergingen. Diese waren zwar kräftig, aber nicht mit den Starkregenfällen zu vergleichen, von denen das Stadtgebiet am 30. Mai 2016 betroffen war. An jedem Tag gingen rund 70 Liter Regen pro Quadratmeter in nur sechs Stunden nieder. Die Folgen: Zahlreiche Straßen und Keller standen unter Wasser, die Feuerwehr war damals im Dauereinsatz. Diese Ereignisse hat die SPD-Fraktion zum Anlass genommen, einen Antrag zum Hochwasserschutz zu stellen. Die Verwaltung wurde aufgefordert, ein lösungs- beziehungsweise handlungsorientiertes Konzept zu entwickeln, das den Hochwasserschutz im Zusammenhang mit Starkregenereignissen zum Inhalt hat.