Dinslaken : Blitz schlägt in Dachstuhl ein

Dinslaken Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr ist der Blitz in einen Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Loosbusch" eingeschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war bereits ein starke Rauchentwicklung im Dach- und Firstbereich erkennbar. Menschen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Somit konnten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den gesamten Dachstuhl verhindern. Mi Hilfe der Drehleiter und tragbaren Leitern nahmen die Wehrleuete die Dachabdeckung teilweise auf und löschten die darunter liegenden Dachsparren und Glutnester. Gegen 20.50 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Vor Ort im Einsatz waren Einheiten der Hauptwache sowie der Feuerwehr Oberlohberg, Hiesfeld und der Rettungsdienst.

(RP)