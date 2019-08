Vier Tage wird gefeiert : Friedrichsfelder Schützen suchen den König

Anlegen auf den Vogel (Symbolbild) - um die Königswürde geht es auch in Friedrichsfeld. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Friedrichsfeld Vier Tage lang wird am Wochenende gefeiert: Königsschießen, Bälle, und am Montag gibt es den Frühschoppen zum Ausklang.

Es muss eine neue Majestät her für Friedrichsfeld, und am Wochenende wird das nun in Angriff genommen. Der Friedrichsfelder Schützenverein „Alter Emmelsumer 1868“ feiert Schützenfest von Freitag, 9., bis Montag, 12. August. Wer mitfeiern will, ist zu den öffentlichen Terminen eingeladen, der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Am Freitag geht es um 15.30 Uhr los mit dem Treffen der Kompanien in den Quartieren, eine Stunde später startet der Sternenmarsch zum Markplatz Friedrichsfeld, und um 17 Uhr ist Fahneneinmarsch. Die Eröffnung des Schützenfestes durch drei Böllerschüsse wird feierlich begangen.

Es gibt einen kleinen Umzug durch das Dorf vom Markt zur Schützenhalle, und gegen 18.30 Uhr ist dort das Königs- und Prinzenschießen. Ort des Geschehens ist die Vereinsanlage, die Schützenhalle am Kanal, Ullrichstraße 42. „Volle Konzentration gilt dann dem Vogelschießen für die Anwärter auf die Königs- und Prinzenwürde 2019/20“, kündigt der Verein an. „Zu diesem spannenden Geschehen mit Bier- und Grilltheke ist die Frierichsfelder Bevölkerung herzlich eingeladen. Die musikalische Begleitung übernimmt die Spielvereinigung Obrighoven-Voerde und DJ Körk.“

Am Samstag tritt das Bataillon um 8.30 Uhr beim Präsidenten Hendrik Abel auf der Poststraße an. Beim Umzug durch Friedrichsfeld spielen die Spielvereinigung Obrighoven-Voerde und die Niederrheinischen Gipfelstürmer. Der noch amtierende König Karl Heinz Stratmann wird abgeholt. Um 13 ist der Empfang der Ehrengäste im Schützenhaus an der Ullrichstraße, bevor es an das Erbsensuppenessen geht.

Ernst wird es am Abend. Um 19 Uhr beginnt die Inthronisation des neuen Königs, der neuen Königin und des Prinzenpaares in der Schützenhalle. „Der Abend steht ganz im Zeichen des neuen Königs- und Prinzenpaares“, blickt der Verein voraus: „Ab 20 Uhr beginnt der rauschende Krönungsball mit der Partyband Rendezvous.“

Auch am Sonntag ist das Ausschlafen verboten, um 7 Uhr wird geweckt. Am frühen Nachmittag wird die neue Königin mit der Spielvereinigung Obrighoven-Voerde und der Blasmusiker Niederrheinische Gipfelstürmer abgeholt. Am Nachmittag sind Kranzniederlegung und „Großer Zapfenstreich“ am Ehrenmal im Bürgerpark, um 18 Uhr folgt die Parade am Marktplatz, und um 19 Uhr beginnt der Königinnenball.

Nach einem erlebnisreichen Wochenende dürfen es die Schützen am Montag endlich mal etwas ruhiger angehen lassen: Um 11 Uhr am Vormittag beginnt der Frühschoppen im Biergarten auf dem Festplatz des BSV Friedrichsfeld „Alter Emmelsumer 1868“. Diese Zusammenkunft läutet den Ausklang des Schützenfestes ein.

(RP)