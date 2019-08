Buchtipp Neu in der Stadtbibliothek : Die Eifel als Schauplatz dramatischer Zeitereignisse

Der 1951 in Prüm in der Eifel geborene Schriftsteller Norbert Scheuer hat mit seinen Romanen und Erzählungen bisher ein lebhaftes und durchweg positives Medienecho gefunden und ist auch schon mit einer ganzen Reihe von Literatur-Preisen bedacht worden.

Sein jüngster Roman führt zurück in die Mitte des 20. Jahrhunderts: die Eifel, die bis in den Winter 1943/44 vom 2. Weltkrieg fast ganz verschont blieb, wird nun zum Schauplatz eines großen Historien-Dramas: Ständige Luftangriffe der Alliierten bereiten das Vorrücken englisch-amerikanischer Truppenverbände vor, und mit den Siegen der Alliierten geht auch das „Dritte Reich“ in der Eifel sang- und klanglos unter. Der Roman dokumentiert die Schrecken dieser letzten anderthalb Kriegsjahre für die deutsche Bevölkerung in Form eines Tagebuch-Berichtes eines gesellschaftlichen Außenseiters in dem kleinen Eifelörtchen Kall.