Haben Jugendliche gezündelt? : Gartenlaube in Voerde niedergebrannt

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Voerde (RP) Niedergebrannt ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr eine Gartenhütte mit einem angebauten Holzunterstand an der Poststraße in Voerde. Ein 57-jähriger Mann entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz bevor er den Brand entdeckte, fielen dem Zeugen zwei bis drei Jugendliche auf, die in unmittelbarer Brandortnähe über einen angrenzenden, unbefestigten Weg liefen. Ob die Jugendlichen gezündelt haben, ist nach Aussage der Polizei nicht bekannt. Die Gartenhütte brannte vollständig nieder. Das Feuer konnte letztendlich durch die Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Polizei in Voerde unter Telefon 02855 96380.

(RP)