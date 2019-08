Friedensdorf lädt ein : Gedenkveranstaltung für Hiroshima und Nagasaki

Dinslaken Veranstaltung findet auf dem Friedensplatz in Oberhausen statt.

(RP) Mit der jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltung für Hiroshima und Nagasaki möchte die Friedensinitiative Oberhausen am kommenden Dienstag, 6. August, an die Atombombenabwürfe erinnern und, einer japanischen Sitte folgend, der Opfer mit brennenden Kerzen gedenken – gemeinsam mit vielen Menschen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) auf der ganzen Welt. Die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Abschreckungsdoktrin, die Kriege verhindern sollte, habe nicht funktioniert, heißt es in einer Pressemitteilung des Friedensdorfes, das seinen Sitz in Dinslaken hat. Atomwaffen seien mittlerweile selbst die größte Bedrohung für die Sicherheit auf unserer Erde und alle Menschen dieser Welt.