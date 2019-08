1979 gemeinsam den Abschluss gemacht : 40 Jahre nach der Mittleren Reife

Dinslaken Ehemalige der Jeanette-Wolff-Realschule feierten Wiedersehen.

Vor vier Jahrzehnten, im Jahr 1979 hatten Schülerinnen und Schüler der Klassen A und B der Jeanette-Wolff-Realschule in Dinslaken die Mittlere Reife in der Tasche. Auch wenn es die Schule mittlerweile nicht mehr gibt: Das Klassentreffen zum 40. Jahrestag gab es trotzdem. Die Mitglieder des damaligen Jahrgangs treffen sich alle fünf Jahre und stellen fest, dass man eigentlich gar nicht älter geworden sei – so ist zumindest die allgemeine Meinung. Besonders schön war diesmal, dass zwei ehemaligen Lehrerinnen dabei waren, berichten die Teilnehmer des Treffens in 2019: „Frau Kürle“ und „Frau Schaadt“ waren dabei. Auf das nächste Klassentreffen dürfen sich die früheren Klassenkameraden jetzt schon freuen, es soll wieder in fünf Jahren sein.