Eintritt ist frei : Florian Franke stellt sein Album „Stadtgeflüster“ vor

Dinslaken Sänger und Musiker tritt auf dem Jeanette-Wolff-Platz auf.

Der Pianist, Gitarrist und Sänger Florian Franke wird am Samstag, 10. August, live von 18 bis 20 Uhr im Außenbereich der Weinbar „Casa del Vino“, der sich auf dem Jeanette-Wolff-Platz befindet, auftreten. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind für den Außenbereich nicht möglich. Daher wird ein frühzeitiges Erscheinen empfohlen. Bei schlechtem Wetter findet das Event im Innenbereich statt, der sich in der ersten Etage der Neutor-Galerie, Neutorplatz 14, befindet. Der Sänger Florian Franke geht auf „Stadtgeflüster“-Tour und will die Bühnen der Republik und der Schweiz erobern und stellt sein gleichnamiges Debüt-Album vor. Neben einer charmanten und witzigen Bühnenshow sind es vor allem seine markante Stimme und seine deutschsprachigen Texte, die das Publikum in den Bann ziehen. Ob am Klavier oder an der Gitarre, jedes Konzert des Multiinstrumentalisten ist ein Erlebnis. Spontan, chaotisch und wahnsinnig unterhaltsam trägt er seine Lieder vor und hält für einen Moment die Welt an. Abgerundet werden seine Konzerte mit Cover-Versionen bekannter Klassiker.