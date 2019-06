Verunreinigung in Höhe des ehemaligen Steag-Kraftwerks : Ölfilm auf Rhein: Analyse-Ergebnisse nächste Woche

Am Rhein in Möllen. Die Verschmutzungen sollen ihre Quelle im Bereich des stillgelegten Kraftwerks gehabt haben – die Suche nach dem Ursprung ist bislang ergebnislos. Foto: Zehrfeld

Möllen Im Laufe der kommenden Woche soll es Klarheit darüber geben, welche Substanz wiederholt als großflächiger Ölfilm von Möllen abwärts den Rhein verschmutzt hat. Die Bezirksregierung Düsseldorf erwartet Ergebnisse der laufenden Analysen.

Die vier Verunreinigungen hatten alle ihren Ursprung augenscheinlich im Bereich des stillgelegten Steag-Kraftwerks. Alle vier Fälle traten an dieser Stelle des Flusses auf oder hatten, sofern sich der Fremdstoff rheinabwärts verteilt hatte, irgendwo dort ihre Quelle. Das erste dokumentierte Vorkommnis war laut der Bezirksregierung am Mittwoch, 5. Juni: ein Ölfilm auf dem Wasser, und zwar auf der rechten Seite im Bereich des Kraftwerks. Am Donnerstag, 6. Juni, erstreckte sich eine Gewässerverunreinigung über elf Kilometer den Fluss hinab. Es sei „vermutlich Gasöl“ gewesen, so die Bezirksregierung. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, zeigte sich der ölige Film über 19 Kilometer, anfangs nur rechtsrheinisch, dann auf der gesamten Breite des Stroms. Die Beschreibung lautet: „Petrochemie / bräunliche Flüssigkeit“. Zuletzt bildete sich am Mittwoch, 12. Juni, erneut eine „Ölfahne“.